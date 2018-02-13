США активно наблюдают за ситуацией с выдворением Саакашвили из Украины

Об этом сообщает издание "Грузия онлайн".

По словам Келли, США внимательно следят за процессом выдворения Саакашвили в Польшу. Он также прокомментировал влияние данного инцидента на внутриполитическую ситуацию в Грузии.

По мнению американского посла, весь свой ресурс Грузия должна направить на достижение обеспечения благополучия своих граждан в будущем. Что касается других направлений, то в таких вопросах страна должна принимать решение самостоятельно, так как является независимым государством.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Грузия не имеет никакого отношения к депортации бывшего президента страны в Польшу. Вместе с тем если он останется в Польше, официальный Тбилиси отправит запрос о его экстрадиции.