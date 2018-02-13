14:35 13.02.2018 | Политика | Новости
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США активно наблюдают за ситуацией с выдворением Саакашвили из Украины

Посол США в Грузии Ян Келли заявил, что американское правительство внимательно следит за ситуацией с выдворением лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили из Украины в Польшу.

США активно наблюдают за ситуацией с выдворением Саакашвили из Украины

Об этом сообщает издание "Грузия онлайн".

По словам Келли, США внимательно следят за процессом выдворения Саакашвили в Польшу. Он также прокомментировал влияние данного инцидента на внутриполитическую ситуацию в Грузии.

По мнению американского посла, весь свой ресурс Грузия должна направить на достижение обеспечения благополучия своих граждан в будущем. Что касается других направлений, то в таких вопросах страна должна принимать решение самостоятельно, так как является независимым государством.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Грузия не имеет никакого отношения к депортации бывшего президента страны в Польшу. Вместе с тем если он останется в Польше, официальный Тбилиси отправит запрос о его экстрадиции.

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