Шульц заявил об отставке с поста главы СДПГ

Свой пост он предложил главе фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес. Как сообщает издание Merkur, президиум партии провел встречу во вторник, 13 февраля, чтобы обсудить будущие действия.

При этом верхушка СДПГ высказалась в пользу того, чтобы сразу назначить Налес временно исполняющей обязанности председателя партии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель немецких социал-демократов Мартин Шульц не захотел переходить на должность министра иностранных дел в новом правительстве Германии. Причиной такого поступка он объяснил тем, что внутрипартийные дискуссии вокруг его кандидатуры являются угрозой успешному принятию коалиционного соглашения на партийном съезде СДПГ.