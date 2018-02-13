23:49 13.02.2018 | Политика | Новости
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Шульц заявил об отставке с поста главы СДПГ

Лидер социал-демократов Германии Мартин Шульц объявил, что немедленно покидает пост главы Социал-демократическая партия.

Шульц заявил об отставке с поста главы СДПГ

Свой пост он предложил главе фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес. Как сообщает издание Merkur, президиум партии провел встречу во вторник, 13 февраля, чтобы обсудить будущие действия.

При этом верхушка СДПГ высказалась в пользу того, чтобы сразу назначить Налес временно исполняющей обязанности председателя партии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель немецких социал-демократов Мартин Шульц не захотел переходить на должность министра иностранных дел в новом правительстве Германии. Причиной такого поступка он объяснил тем, что внутрипартийные дискуссии вокруг его кандидатуры являются угрозой успешному принятию коалиционного соглашения на партийном съезде СДПГ.

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