Саакашвили стал 93-м выдворенным Госпогранслужбой с начала года

Об этом заявил глава ведомства Петр Цигикал.

По словам Цигикала, Государственная пограничная служба выполнила решение Государственной миграционной службы относительно возвращения Саакашвили в Польшу.

"Государственная пограничная служба Украины выполнила решение компетентного органа - Государственной миграционной службы относительно возвращения лица в страну, из которой он попал незаконно на территорию Украины. Совместно с миграционной службой, Национальной полицией были проведены мероприятия, в результате которых Саакашвили был возвращен в Польшу", - пояснил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол США в Грузии Ян Келли заявил, что американское правительство внимательно следит за ситуацией с выдворением лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили из Украины в Польшу.