18:16 13.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100186423:labazovych

Саакашвили стал 93-м выдворенным Госпогранслужбой с начала года

Бывшего президента Грузии, а также лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили выдворили из Украины по процедуре реадмиссии в 2018 году. В частности, грузинский политик стал 93-м кандидатом, которому запрещен въезд в украинское государство.

Саакашвили стал 93-м выдворенным Госпогранслужбой с начала года

Об этом заявил глава ведомства Петр Цигикал.

По словам Цигикала, Государственная пограничная служба выполнила решение Государственной миграционной службы относительно возвращения Саакашвили в Польшу.

"Государственная пограничная служба Украины выполнила решение компетентного органа - Государственной миграционной службы относительно возвращения лица в страну, из которой он попал незаконно на территорию Украины. Совместно с миграционной службой, Национальной полицией были проведены мероприятия, в результате которых Саакашвили был возвращен в Польшу", - пояснил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол США в Грузии Ян Келли заявил, что американское правительство внимательно следит за ситуацией с выдворением лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили из Украины в Польшу. 

Поделиться
Читайте также:
 
Госдеп США обвинил Россию в несоблюдении Минских соглашений В Тонга циклон разрушил здание парламента - ФОТО Власти США поддерживает встречи Украина-НАТО на всех уровнях В Польше сильный смог, содержание пыли в воздухе более 900% - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив