Саакашвили стал 93-м выдворенным Госпогранслужбой с начала года
Бывшего президента Грузии, а также лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили выдворили из Украины по процедуре реадмиссии в 2018 году. В частности, грузинский политик стал 93-м кандидатом, которому запрещен въезд в украинское государство.
"Государственная пограничная служба Украины выполнила решение компетентного органа - Государственной миграционной службы относительно возвращения лица в страну, из которой он попал незаконно на территорию Украины. Совместно с миграционной службой, Национальной полицией были проведены мероприятия, в результате которых Саакашвили был возвращен в Польшу", - пояснил он.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол США в Грузии Ян Келли заявил, что американское правительство внимательно следит за ситуацией с выдворением лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили из Украины в Польшу.