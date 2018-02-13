08:39 13.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100186370:nastya

Саакашвили просит Меркель о помощи после выдворения из Украины

Бывший руководитель Одесской областной государственной администрации, лидер "Руху новых сил" Михаил Саакашвили обратился к Европейскому союзу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой о помощи после того, как его выдворили из Украины.

Саакашвили просит Меркель о помощи после выдворения из Украины

Об этом сообщает издание Bild.

Как утверждает политик, в столичном кафе на него напали неизвестные мужчины в масках. Они похитили его и угрожали, после чего вывезли на частном самолете в Польшу.

"За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко", - сказал третий президент Грузии.

Саакашвили добавил, что планирует вернуться в Украину законным способом.

"Мы выиграем эту битву", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", группа неизвестные людей в камуфляже с оружием ворвались в киевский ресторан "Сулугуни", где в этот момент находился лидер партии "Рух Новых сил", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Политики увезли в неизвестном направлении.

Поделиться
Читайте также:
 
В понедельник на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены - ВИДЕО Украинские паралимпийцы в Финляндии на Кубке мира завоевали более 30 медалей Украина в Минске поднимет вопрос о возобновления работы КПВВ "Золотое", - Ирина Геращенко В Венесуэле неизвестный открыл стрельбу по карнавальному шествию, три человека погибли
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив