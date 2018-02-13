Саакашвили просит Меркель о помощи после выдворения из Украины

Об этом сообщает издание Bild.

Как утверждает политик, в столичном кафе на него напали неизвестные мужчины в масках. Они похитили его и угрожали, после чего вывезли на частном самолете в Польшу.

"За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко", - сказал третий президент Грузии.

Саакашвили добавил, что планирует вернуться в Украину законным способом.

"Мы выиграем эту битву", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", группа неизвестные людей в камуфляже с оружием ворвались в киевский ресторан "Сулугуни", где в этот момент находился лидер партии "Рух Новых сил", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Политики увезли в неизвестном направлении.