Саакашвили просит Меркель о помощи после выдворения из Украины

Бывший руководитель Одесской областной государственной администрации, лидер "Руху новых сил" Михаил Саакашвили обратился к Европейскому союзу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой о помощи после того, как его выдворили из Украины.
Об этом сообщает издание Bild.
Как утверждает политик, в столичном кафе на него напали неизвестные мужчины в масках. Они похитили его и угрожали, после чего вывезли на частном самолете в Польшу.
"За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко", - сказал третий президент Грузии.
Саакашвили добавил, что планирует вернуться в Украину законным способом.
"Мы выиграем эту битву", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", группа неизвестные людей в камуфляже с оружием ворвались в киевский ресторан "Сулугуни", где в этот момент находился лидер партии "Рух Новых сил", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Политики увезли в неизвестном направлении.