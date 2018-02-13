Романов заявил, что уходит с поста гендиректора "Укроборонпрома"

Заявление об отставке он написал еще в прошлом году. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщила пресс-служба концерна.

Согласно сообщению, Романов принял решение покинуть свой пост и надеется, что президент Украины Петр Порошенко поддержит его решение.

В своем заявлении он поблагодарил всех работников концерна и заверил, что его последователь продолжит этот курс. А я плавно передам ему все дела, чтобы этот переход никоим образом не отразилось на эффективности работы концерна, - подытожил Романов.

Напомним, в конце января сообщалось, что Кабинет министров Украины просит президента Петра Порошенко уволить генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова.

Как сообщал УРА-Информ, генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов в среду, 27 декабря, подал в отставку.