Президент Южной Кореи не против визита в КНДР

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит КНДР, после того если страна создаст условия, при которых визит был бы возможен. Об этом сообщает издание Reuters.
По словам лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, для совместной встречи необходимо способствовать теплому климату примирения и диалога.
Кроме этого, он выразил удовлетворение визитом северокорейской делегации в Южную Корею на зимние Олимпийские игры.
Также он отметил действия властей Южной Кореи, направленные на обеспечение контактов с делегатами из КНДР, назвав их очень впечатляющими.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Северная Корея призывает смягчить военную напряженность между Пхеньяном и Сеулом. Согласно сообщению, главной целью является объединение корейской нации. Однако, КНДР и Южная Корея должны самостоятельно определиться с воссоединением - вмешательство третьих сторон в этот вопрос недопустимо.