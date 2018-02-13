Президент Южной Кореи не против визита в КНДР

По словам лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, для совместной встречи необходимо способствовать теплому климату примирения и диалога.

Кроме этого, он выразил удовлетворение визитом северокорейской делегации в Южную Корею на зимние Олимпийские игры.

Также он отметил действия властей Южной Кореи, направленные на обеспечение контактов с делегатами из КНДР, назвав их очень впечатляющими.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Северная Корея призывает смягчить военную напряженность между Пхеньяном и Сеулом. Согласно сообщению, главной целью является объединение корейской нации. Однако, КНДР и Южная Корея должны самостоятельно определиться с воссоединением - вмешательство третьих сторон в этот вопрос недопустимо.