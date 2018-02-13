08:57 13.02.2018 | Политика | Новости
100186371:nastya

Президент Южной Кореи не против визита в КНДР

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит КНДР, после того если страна создаст условия, при которых визит был бы возможен. Об этом сообщает издание Reuters.

Президент Южной Кореи не против визита в КНДР

По словам лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, для совместной встречи необходимо способствовать теплому климату примирения и диалога.

Кроме этого, он выразил удовлетворение визитом северокорейской делегации в Южную Корею на зимние Олимпийские игры.

Также он отметил действия властей Южной Кореи, направленные на обеспечение контактов с делегатами из КНДР, назвав их очень впечатляющими.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Северная Корея призывает смягчить военную напряженность между Пхеньяном и Сеулом. Согласно сообщению, главной целью является объединение корейской нации. Однако, КНДР и Южная Корея должны самостоятельно определиться с воссоединением - вмешательство третьих сторон в этот вопрос недопустимо.

Поделиться
Читайте также:
 
Саакашвили просит Меркель о помощи после выдворения из Украины В понедельник на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены - ВИДЕО Украинские паралимпийцы в Финляндии на Кубке мира завоевали более 30 медалей Украина в Минске поднимет вопрос о возобновления работы КПВВ "Золотое", - Ирина Геращенко
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив