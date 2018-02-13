Порошенко принял отставку главы "Укроборонпрома" Романова

Таким образом, глава государства принял отставку главы концерна. Как сообщает пресс-служба президента, в указе, в частности, сказано, что Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора "Укроборонпрома" уволено.

Напомним, в конце января Кабинет министров Украины попросил президента уволить генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман мотивировал свою инициативу задолженностью по зарплате сотрудникам предприятия.

Тогда Гройсман поручал погасить задолженность по зарплате перед коллективом "Укроборонпрома" до 25 декабря, но она не была погашена.

Как сообщаел УРА-Информ, вчера Генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов сообщил об уходе со своей должности. При этом заявление об отставке он написал еще в прошлом году.