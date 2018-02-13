23:29 13.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко по телефону переговорил с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко во вторник,13 февраля, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Порошенко по телефону переговорил с Путиным

Главы государства коснулись темы активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Как сообщили в Администрации украинского президента, разговор прошел в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками.

Стороны также обсудили повестку дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Порошенко якобы продолжают поддерживать контакты и проводят тайные встречи.

Вместе с тем , как сообщал УРА-Информ, Администрация президента Украины заявила, что никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения минских договоренностей не проводил.

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