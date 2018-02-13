17:52 13.02.2018 | Политика | Новости
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Госдеп США обвинил Россию в несоблюдении Минских соглашений

Правительство России не выполняет взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает пресс-служба ведомства.

Госдеп США обвинил Россию в несоблюдении Минских соглашений

Согласно заявлению Госдепа, Франция, Гкрмания, США продолжают призывать российское правительство прекратить свою агрессию в Украине. Поскольку, ограничения против РФ будут оставаться в силе до тех пор, пока они не будут придерживаться соглашений.

"Наши отдельные санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров в Украине", - говорится в заявлении.

При этом в Госдепе подчеркнули, что Россия отрицает свое участие в войне на Донбассе. А как известно сейчас под руководством России силы запугивают и отрицают безопасный доступ к невооруженным наблюдателям ОБСЕ и подавляют работу независимых СМИ и гражданского общества.

"Украина приняла законодательство, в том числе амнистию антиправительственных сил и особый статус для Донбасса", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Украины ответили на словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова о минских договоренностях.

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