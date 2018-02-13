12:32 13.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Эка Згуладзе отказалась от украинского гражданства

Бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе отказалась от гражданства Украины.

Эка Згуладзе отказалась от украинского гражданства

На данный момент она уже возобновила гражданство Грузии. Об этом во вторник, 13 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемешенных лиц Украины Юрий Грымчак.

По его совам, после того, как Згуладзе закончила свою каденцию в Министерстве внутренних дел Украины, она обратилась в Грузии в соответствующие органы. На сегодня она уже не является гражданкой Украины, а является гражданкой Грузии, - пояснил он, добавив, что администрация президента засекретила информацию о гражданстве Яресько, Квиташвили, Деканоидзе, Згуладзе, Сакварелидзе и Абромавичуса.

Напомним, Эка Згуладзе занималась в Украине внедрением реформ в МВД, а также созданием новой патрульной полиции.

Как собщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины принял заявление об отставке первого заместителя министра внутренних дел Эки Згуладзе. Об этом сообщил глава ведомства Арсен Аваков на своей странице в Twitter в среду, 11 мая. Он акцентировал, что Згуладзе сама приняла решение уйти с должности и сделает соответствующее заявление, поэтому "не нужно слухов".

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