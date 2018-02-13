Эка Згуладзе отказалась от украинского гражданства

На данный момент она уже возобновила гражданство Грузии. Об этом во вторник, 13 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемешенных лиц Украины Юрий Грымчак.

По его совам, после того, как Згуладзе закончила свою каденцию в Министерстве внутренних дел Украины, она обратилась в Грузии в соответствующие органы. На сегодня она уже не является гражданкой Украины, а является гражданкой Грузии, - пояснил он, добавив, что администрация президента засекретила информацию о гражданстве Яресько, Квиташвили, Деканоидзе, Згуладзе, Сакварелидзе и Абромавичуса.

Напомним, Эка Згуладзе занималась в Украине внедрением реформ в МВД, а также созданием новой патрульной полиции.

Как собщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины принял заявление об отставке первого заместителя министра внутренних дел Эки Згуладзе. Об этом сообщил глава ведомства Арсен Аваков на своей странице в Twitter в среду, 11 мая. Он акцентировал, что Згуладзе сама приняла решение уйти с должности и сделает соответствующее заявление, поэтому "не нужно слухов".