14:44 12.02.2018 | Политика | Новости
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В МИД Турции заявили о ухудшении отношений с США

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о критическом состоянии отношений с США.

В МИД Турции заявили о ухудшении отношений с США

Об этом сообщает издание Hurriyet daily news.

По словам министра, США не принимает меры в отношении боевиков ИГИЛ в некоторых районах Сирии, чтобы обосновать необходимость сотрудничества с курдами.

Чавушоглу отметил, что отношения Турции и США близки к разрыву. Связи Турции с США находятся в очень критической точке. Правительство страны ждет от США конкретных шагов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Государственном департаменте США просят руководство Турции сосредоточиться на борьбе против "Исламского государства". В заявлении говорится о том, что сейчас необходимо сосредоточить все силы для окончательной победы над исламистским халифатом в Сирии для того, чтобы начать мирный процесс урегулирования в стране. 

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