Украинско-польская комиссия проведет заседание на этой неделе

Об этом передает "Польское радио".

Как утверждает Глинский, переговоры скорее всего будут тяжелыми в связи с принятыми изменениями в закон. Однако несмотря на это он остается оптимистом, поскольку официальная реакция украинской стороны была сдержанной.

"Известно, кто пытается нас разделить и кому важно, чтобы мы не могли договориться. Пусть не надеется на это, - отметил министр из Польши.

По этому поводу Петр Глинский добавил, что его страна с Украиной имеет общие интересы и ценности. В частности, этому было яркое подтверждение из встречи в декабре президента Петра Порошенко и Анджея Дуды.

"Мы поддерживаем европейские стремления Украины и поддерживаем ее в конфликте с Россией. Верю, что мы сможем для нашего общего блага решить проблемы и развивать наши взаимоотношения на правде и чувствительности", - подчеркнул Глинский.

напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович утверждает, что новый закон страны о защите национальной памяти не будет противоречить правкам, которые подаст украинская сторона.