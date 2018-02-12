Украинско-польская комиссия проведет заседание на этой неделе

Вице-премьер, министр культуры Польши Петр Глинский рассказал о встрече с украинским министром Павлом Розенком, котороя запланирована на 16 февраля. Стороны двух государств намерены обсудить скандальный законопроект об Институте национальной памяти Польши.
Об этом передает "Польское радио".
Как утверждает Глинский, переговоры скорее всего будут тяжелыми в связи с принятыми изменениями в закон. Однако несмотря на это он остается оптимистом, поскольку официальная реакция украинской стороны была сдержанной.
"Известно, кто пытается нас разделить и кому важно, чтобы мы не могли договориться. Пусть не надеется на это, - отметил министр из Польши.
По этому поводу Петр Глинский добавил, что его страна с Украиной имеет общие интересы и ценности. В частности, этому было яркое подтверждение из встречи в декабре президента Петра Порошенко и Анджея Дуды.
"Мы поддерживаем европейские стремления Украины и поддерживаем ее в конфликте с Россией. Верю, что мы сможем для нашего общего блага решить проблемы и развивать наши взаимоотношения на правде и чувствительности", - подчеркнул Глинский.
напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович утверждает, что новый закон страны о защите национальной памяти не будет противоречить правкам, которые подаст украинская сторона.