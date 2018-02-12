США планирует прекратить госфинансирование МКС

Администрация президента США Дональда Трампа к 2025 году хочет приватизировать Международную космическую станцию, сделав этот проект частным коммерческим предприятием.
Об этом сообщает газета The Washington Post.
Согласно недавно полученным сведениям, Белый дом намерен прекратить государственное финансирование МКС, однако он не собирается отказываться от орбитальной станции и разрабатывает план ее перевода в частное владение.
Однако, решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС в 2025 году не означает, что сама станция будет возвращена с орбиты к тому времени.
В таком случае предполагается, что в проекте бюджета на 2019 финансовый год, который должны обнародовать 12 февраля, администрация Трампа запросит 150 млн долларов на развитие коммерческих структур и возможностей для обеспечения приватизации МКС.
В издании отмечают, это может быть вызвано тем, что Белый дом столкнулся с критикой в Конгрессе, так как США потратили почти 100 млрд долларов на строительство и обслуживание станции.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Белом доме запретили своим сотрудникам использовать личные мобильные телефоны во время работы в Западном крыле. В частности, где располагается администрация президента США Дональда Трампа.