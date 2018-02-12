США намерено ввести для КНДР самые жесткие и агрессивные санкции

Об этом сообщает издание The Washington Post.

По словам Пенса, новая стратегия Вашингтона предусматривает максимальное давление и взаимодействие одновременно.

Главная суть плана в том, что давление не будет ослабляться, пока КНДР не уменьшит ядерную мощь. В таком случае, кампания максимального давления будет продолжаться и усиливаться.

Известно, что США готовятся объявить самые жесткие и агрессивные экономические санкции против Северной Кореи в ближайшие дни.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки считает, что Россия сводит к нулю действия Китая по ограничению поставок нефти и угля в Северную Корею. Власти Российской Федерации компенсируют КНДР нехватку топлива.