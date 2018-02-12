"Слом" Минских соглашений – это результат невыполнения Россией своих обязательств - МИД

В украинском ведомстве назвали "сломом" минских соглашений неисполнение Российской Федерацией своих обязательств. Как написала в воскресенье, 11 февраля, в микроблоге Twitter спикер МИД Марьяна Беца, слом минских договоренностей это продолжение агрессии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Лавров в воскресенье в эфире телеканала Россия-1 заявил что Украина "совершит колоссальную ошибку по слому Минских соглашений", если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно.

По его словам, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение.