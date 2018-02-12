Саакашвили депортировали в Польшу

В официальном уведомлении ведомства говорится, что такое решение абсолютно законно, так как ранее Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение миграционной службы о предоставлении ему на территории Украины статуса беженца.

Напомним, что Мостиский суд Львовской области также признал незаконность проникновения Саакашвили на территорию Украины, которое произошло в начале сентября. Экс-президента Грузии также обвиняют в противодействии сотрудникам пограничной службы во время его незаконного проникновения в Украину.

"Саакашвили был возвращен в страну, откуда он прибыл, нарушая отечественное законодательство", - отмечает пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее группа неизвестные людей в камуфляже с оружием ворвались в киевский ресторан "Сулугуни", где в этот момент находился лидер партии "Рух Новых сил", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Политики увезли в неизвестном направлении.