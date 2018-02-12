Путин должен прекратить убивать людей в Украине и Сирии, - Порошенко

Об этом глава Украины заявил в интервью австрийскому изданию Profil.

По словам украинского президента, Путин понятия не имеет, что делать с Донбассом. Он должен признать и понять, что это украинская территория и что он уважает международное право.

"Пожалуйста, господин Путин, прекратите убивать людей - в Украине и в Сирии и в других регионах мира!", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко заявил о необходимости выполнения минских соглашений. В минских соглашениях все очень ясно прописано, для этого необходимо вывести войска, закрыть границу, соблюдать перемирие и прекратить убийства. После этого украинское правительство сможет начать политический процесс. Однако, в настоящее аремя пока Путин всячески игнорирует это.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", с начала "новогоднего перемирия" со стороны временно оккупированных территорий ОРДЛО боевики пророссийских бандформирований ежедневно нарушали режим тишины.