На Донбассе после подписания "Минска" погибло 824 человека, - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в феврале 2015 года на Донбассе ежедневно погибали почти 25 украинских солдат.

Как утверждает Порошеко, в Минске была достигнута договоренность благодаря огромной поддержки Федерального канцлера Ангелы Меркель. Однако на сегодняшний день президент РФ Владимир Путин не соблюдает взятых на себя обещаний.

Стоит добавить, что первые минские соглашения о перемирии на Донбассе были подписаны 5 сентября 2014 года. А уже 12 февраля 2015 были подписаны вторые минские соглашения. К слову, комплекс мероприятий по выполнению минских соглашений был согласован лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки", и подписан контактной группой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия не намерена признавать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики". Москва продолжает сохранять приверженность минским соглашениям.