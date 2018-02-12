Меркель готова четвертый срок отработать на посту канцлера Германии

Об этом она заявила в воскресенье вечером, 12 февраля, в эфире телеканала ZDF. При этом она призналась, что хочет исполнять полномочия полный срок.

Я отношусь к категории людей, которые выполняют свои обещания, - заявила Меркель, добавив, что после 12 лет, в течение которых она возглавляет правительство, в ХДС стали чаще требовать начинать подготовку приемника. Вместе с тем она считает, что ее авторитет в ХДС остается непоколебимым.

Напомним, в среду СДПГ официально заявила об успешном завершении коалиционных переговоров с блоком ХДС/ХСС, возглавляемым Ангелой Меркель. Коалицию не могли сформировать почти полгода. В рамках договора о создании коалиции СПДГ получила под свое руководство Минфин и министерство труда, ХДС - министерство экономики и Минобороны ФРГ.

Как сообщал УРА-Информ, Мартин Шульц отказался занять пост главы МИД в правительстве Меркель.

Причину такого поступка он объяснил тем, что внутрипартийные дискуссии вокруг его кандидатуры являются угрозой успешному принятию коалиционного соглашения на партийном съезде СДПГ.