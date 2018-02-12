08:34 12.02.2018 | Политика | Новости
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Макрон анонсировал реформирование ислама в Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен реорганизовать ислам во Франции, чтобы лучше интегрировать веру, бороться с фундаментализмом и сохранить национальную сплоченность.

Макрон анонсировал реформирование ислама в Франции

Об этом он рассказал в интервью Le Journal du Dimanche.

По его словам, сейчас правительство Франции работает над структурированием ислама, а также над тем, чтобы довести народу важность этого вопроса.

Глава страны также добавил, что его цель - заново открыть то, что лежит в основе французской концепции секуляризма, а именно отделение государства от церкви. Для того, чтобы сохранить национальную сплоченность и возможность свободного сознания.

Макрон, отказался раскрыть подробности плана реформы, пока работа по ее подготовке не завершена.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава государства Франции Эммануэль Макрон глубоко убежден, что реализация Минских договоренностей зашла в тупик и сейчас необходимо принять активные меры для улучшения ситуации.

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