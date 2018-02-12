Я буду делать все возможное для сохранения санкций, - Порошенко

Президент считает, что словами некоторых европейских политиков говорит рупор Москвы, а работа российских спецслужб не прекращается ни на минуту. Украинский гарант порекомендовал всем, кто выступает за отмену санкций, посетить восток Украины, чтобы окончательно убедиться, что в стране нет никакого внутреннего конфликта.

На сегодняшний день Украина выступает тем рубежом обороны, который защищает всю Европу от возможности российской агрессии, однако многие политики этого не понимают, отмечает украинский лидер.

Порошенко довольно четко выразился на комментарий немецкого политика Хьюнеса, который выступает за снятие санкций в полном обьеме.

"Путин должен вывести свои войска из Украины", - подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время войны на оккупированном Донбассе после заключения минских договоренностей было убито, по меньшей мере, 824 человека.