До конца недели в парламенте появится законопроект о нацбезопасности, - Тетерук

В ближайшие дни он будет подписан и направлен в парламент, и все народные депутаты, которые болеют за состояние национальной безопасности и обороны, смогут его тщательно изучить. Об этом в воскресенье вечером, 11 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Андрей Тетерук.

По его мнению, после этого его можно будет внести в повестку дня и проголосовать в первом чтении. Никто не навязывает Украине принятие этого законопроекта. Правда в том, что законопроект разрабатывается нашими специалистами в тесной кооперации с западными партнерами. Вполне естественно, что такие масштабные законопроекты на уровне разработки мы согласовываем с нашими основными союзниками, – пояснил народный депутат.

Напомним, 17 января 2018 СНБО поддержал законопроект "О национальной безопасности Украины".

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 5 февраля, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно законопроекта о национальной безопасности. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы государства, Порошенко подписал указ №21/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "О проекте Закона Украины "О национальной безопасности Украины", которым вводится в действие соответствующее решение СНБО.