20:50 11.02.2018 | Политика | Новости
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В ООН требуют объявить перемирие в Сирии

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерреш призвал немедленно объявить в Сирии перемирие сроком на один месяц.

В ООН требуют объявить перемирие в Сирии

Генеральный секретарь с тревогой следит за нарастанием напряженности в Сирии и угрозы втягивания в конфликт других государств. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщила пресс-служба ООН.

По данным Организации с таким заявлением Гутерреш выступил после того, как на израильско-сирийской границе началась активная эскалация конфликта. При этом он призвал все стороны прекратить эскалацию и проявить сдержанность.

Глава ООН также выразил уверенность в необходимость перейти к политическому решению в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности, отметив, что это единственный способ "положить конец насилию и страшным страданиям сирийского народа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале февраля во время боевого противостояний войск правительства и коалиции погибла более тысячи гражданских лиц. При этом по данным ООН во время боевых действий используются снаряды огромной разрешительной мощи, которые, вероятно, запрещены Женевскими конвенциями.

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