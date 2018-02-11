Натаньяху обвинил Сирию и Иран в сговоре против Израиля

По его словам, потеря истребиля такого класса была бы невозможна без специальных систем ПВО, которыми владеет только регулярная армия. Нетаньяху пригрозил Сирии ответными воздушными ударами по военным базам, если эскалация конфликта продолжится. Лидер государства отдал приказ военным при любых обстоятельствах угрозы национальной безопасности страны совершать превентивные удары.

Нетаньяху обсудил инцидент с потерей самолета с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом РФ Владимиром Путиным, где призвал стороны повлиять на урегулирование конфликта с обеих сторон.

"Мы будем делать все необходимое для защиты нашего суверенитета и безопасности", - отметил глава Израиля.

Как сообщалось в "Ура-Информ", израильский вертолетный отряд сбил беспилотник, запущенный с территории Сирии БПЛА, но потерял собственный истребитель в ходе операции.