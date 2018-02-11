Миротворцы помогут урегулировать ситуацию на востоке Украины, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что введение миротворческой миссии на Донбассе поможет сдвинуть процесс урегулирования конфликта с мертвой точки. Об этом передает пресс-служба государства.
По его словам, только независимые международные представители смогут выступать твердым гарантом режима прекращения огня, проводить операцию по разоружению пророссийских боевиков, а также будут сдерживать передвижение российской техники, которая в больших количествах сосредоточена на украино-российской границе.
Президент полностью уверен в международной поддержке подобного варианта развития событий, подтверждением этого может служить результат недавней встречи с руководством Австрии, которое одобрило такой сценарий развития событий и готова сама предоставить контингент "голубых шлемов" на востоке Украины.
Однако отменять Минские соглашения никто не собирается, с помощью этих договоренностей на данный момент осуществляется процесс обмена военнопленными.
Как сообщалось в "Ура-Информ", Беларусь готова отправить своих миротворцев на Донбасс.