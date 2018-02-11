Лавров заявил, что Россия не признает "ДНР" и "ЛНР"

Москва продолжает сохранять приверженность минским соглашениям. Об этом в воскресенье, 11 февраля, в эфире телеканала "Россия-1" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

При этом он выразил мнение, что отступление от минских соглашений будет "колоссальной ошибкой". В отличие от некоторых наших международных коллег, мы все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем, - заявил российские министр, добавив, что по его мнению, на Западе "укрепляется мысль о все-таки необходимости вразумить президента Порошенко".

По нашим данным европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие, как говорится, послания передают и настоятельно рекомендуют все-таки понять контрпродуктивность таких подходов и внести необходимые исправления в своих действиях, - заявил Лавров, имея в виду принятие Верховной Радой Украины законопроекта о реинтеграции Донбасса. Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что реализация минских соглашений зашла в тупик.

Как сообща УРА-Информ, Макрон попросил Владимира Путина скорее присоединится к вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины. Французский президент открыто транслировал свою позицию Путину о том, что реализация Минских договоренностей просто не работает, все стороны конфликта так или иначе нарушают согласованные пункты.