22:00 10.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США и Британия будет выдавать Киеву украинских топ-коррупционеров

Украинская прокуратура будет взаимодействовать с Международным антикоррупционным координационным центром, которая будет выдавать Киеву коррупционеров.

США и Британия будет выдавать Киеву украинских топ-коррупционеров

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook.

Отныне украинской стороне не нужно будет подолгу ждать ответа на запрос от прокуратуры США, Великобритании или Сингапура на выдачу чиновника, обвиняемого в коррупции. Международный антикоррупционный координационный центр позволит получать доступ к представителям указанных государств, которые без посредников будут реагировать на подобные запросы.

Для Украины нужно демонополизировать экономику, а также приватизировать государственные компании. Преодолеть коррупцию в системе государственных закупок. Также, реформировать правоохранительную систему и систему государственной службы.

Создание антикоррупционного суда сможет довершить судебную реформу, однако запустить ею в работу будет гораздо сложнее.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Греции прокуратура подозревает восемь бывших министров и двух бывших премьер-министров страны в связи с масштабным коррупционным расследованием.

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