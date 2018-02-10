США и Британия будет выдавать Киеву украинских топ-коррупционеров

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook.

Отныне украинской стороне не нужно будет подолгу ждать ответа на запрос от прокуратуры США, Великобритании или Сингапура на выдачу чиновника, обвиняемого в коррупции. Международный антикоррупционный координационный центр позволит получать доступ к представителям указанных государств, которые без посредников будут реагировать на подобные запросы.

Для Украины нужно демонополизировать экономику, а также приватизировать государственные компании. Преодолеть коррупцию в системе государственных закупок. Также, реформировать правоохранительную систему и систему государственной службы.

Создание антикоррупционного суда сможет довершить судебную реформу, однако запустить ею в работу будет гораздо сложнее.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Греции прокуратура подозревает восемь бывших министров и двух бывших премьер-министров страны в связи с масштабным коррупционным расследованием.