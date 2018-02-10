19:40 10.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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НАТО не готово назвать свою политику в отношении РФ по вопросу Крыма

Официальный представитель Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко утверждает, что представители блока оттягивают с формированием политики по поводу российской агрессии в Крыму.

НАТО не готово назвать свою политику в отношении РФ по вопросу Крыма

Об этом передает "Крым.Реалии".

По словам украинского посла, в Альянсе прекрасно понимают все возможности угрозы российской агрессии, потому в направлении юго-востоной Европы происходит усиление военного контингента. Не стоит забывать, что в Турции находится вторая по мощности армейская дивизия НАТО, которая может стать существенным фактором для усмирение геополитических амбиций России.

Что касается конкретной стратегии в отношении российской оккупации Крыма, то здесь представители блока давать точные ответы не готовы. На южном направлении будет  и дальше осуществляться дополнительное развертывание сил альянса, однако его темпы будут зависеть лишь от уровня эскалации конфликта со стороны России.

"Вопрос Крыма остается открытым", - отмечает Пристайко.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина НАТО.

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