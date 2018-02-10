НАТО не готово назвать свою политику в отношении РФ по вопросу Крыма

Об этом передает "Крым.Реалии".

По словам украинского посла, в Альянсе прекрасно понимают все возможности угрозы российской агрессии, потому в направлении юго-востоной Европы происходит усиление военного контингента. Не стоит забывать, что в Турции находится вторая по мощности армейская дивизия НАТО, которая может стать существенным фактором для усмирение геополитических амбиций России.

Что касается конкретной стратегии в отношении российской оккупации Крыма, то здесь представители блока давать точные ответы не готовы. На южном направлении будет и дальше осуществляться дополнительное развертывание сил альянса, однако его темпы будут зависеть лишь от уровня эскалации конфликта со стороны России.

"Вопрос Крыма остается открытым", - отмечает Пристайко.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина НАТО.