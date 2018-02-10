19:20 10.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД Польши готово к диалогу с Украиной по поводу нового закона о запрете идеологии "бандеровцев"

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович утверждает, что новый закон страны о защите национальной памяти не будет противоречить правкам, которые подаст украинская сторона.

МИД Польши готово к диалогу с Украиной по поводу нового закона о запрете идеологии

Об этом передает "Польское радио".

По словам польского министра, его ведомство будет делать все возможное, чтобы растолковать и уладить все наиболее спорные моменты, которые беспокоят Украину. Большие надежды на разрешение проблемных вопросов Чапутович возлагает на встречу вице-премьеров Польши и Украины, которая должна состояться на следующей неделе.

"Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами", - резюмирует министр.

Обеспокоенность новым законом также выразила израильская сторона, европейские лидеры призывали президента Польши ветировать закон, однако тот отправил его в Верховный суд. Выводы судей не видят никаких причин, чтобы Дуда мог ветировать закон польского парламента.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно Дуда подписал закон о запрете торговли по воскресеньям.

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