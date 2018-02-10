12:34 10.02.2018 | Политика | Новости
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Между главами КНДР и Южной Кореи может состоятся историческая встреча

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прислал президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на встречу в Пхеньян. Об этом передает DW.

Между главами КНДР и Южной Кореи может состоятся историческая встреча

По словам пресс-секретаря южнокорейского лидера, приглашение лично в руки Ины передала сестра северокорейского чучхе Ким Йо Ын, которая была приглашена в президентскую резиденцию. Однако Мун Чжэ Ин не спешит принимать приглашение, так как существует опасность для него и его делегации. Лидер государства рад будет рад совершить подобный визит, но перед этим необходимо содать все необходимые условия для обеих сторон.

Встреча лидеров двух Корей состоится, то она станет первой за более чем 10 лет. Вопрос окончательной деэскалации ядерного кризиса на полуострове может быть решен в один день, я в этом уверен, отмечает Мун Чжэ Ин.

Сейчас в Пхенчхане на Олимпиаде-2018 спортсмены КНДР выступают под общим флагом с Южной Кореей.

Как сообщалось в "Ура-Информ", в  Пхенчхане первые спортсмены сегодня, 10 февраля получат победные медали.

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