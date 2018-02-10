Макрон рассматривает возможность восстановления "нормандского формата"

Сообщается, что французский президент открыто транслировал свою позицию Путину о том, что реализация Минских договоренностей просто не работает, все стороны конфликта так или иначе нарушают согласованные пункты. Макрон настаивает на гуманитарном урегулировании ситуации, так как восток Украины на данный момент находится на грани эпидемиологической катастрофы.

"Необходимо успокоить ситуацию и облегчить страдания людей", - подчеркнул французский лидер.

Путин также согласился со словами Макрона заявив, что сейчас существует необходимость полной реализации минского комплекса мер как основы мирного разрешения конфликта, в котором Россия выступает лишь посредником.

Кроме того, в ходе разговора обсуждались детали весеннего приезда французского главы в Москву.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее президент Франции Эммануэль Макрон с рабочим визитом отправился в Китай.