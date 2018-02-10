12:55 10.02.2018 | Политика | Новости
100186190:test

Макрон рассматривает возможность восстановления "нормандского формата"

Президент Франции Эмманюэль Макрон просит Владимира Путина скорее присоединится к вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон рассматривает возможность восстановления

Сообщается, что французский президент открыто транслировал свою позицию Путину о том, что реализация Минских договоренностей просто не работает, все стороны конфликта так или иначе нарушают согласованные пункты. Макрон настаивает на гуманитарном урегулировании ситуации, так как восток Украины на данный момент находится на грани эпидемиологической катастрофы.

"Необходимо успокоить ситуацию и облегчить страдания людей", - подчеркнул французский лидер.

Путин также согласился со словами Макрона заявив, что сейчас существует необходимость полной реализации минского комплекса мер как основы мирного разрешения конфликта, в котором Россия выступает лишь посредником. 

Кроме того, в ходе разговора обсуждались детали весеннего приезда французского главы в Москву.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее президент Франции Эммануэль Макрон с рабочим визитом отправился в Китай.

Поделиться
Читайте также:

  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин запланировал рабочую поездку во Францию на 4-5 февраля 2018 года. Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел.

  • Президент Франции Эммануэль Макронс рабочим визитом отправился в Китай. Об этом передает "Радио Свобода".

  • Украинские художники на международной выставке фотографий "Пять ужасов войны" в Нью-Йорке выставили портрет президента России Владимира Путина из гильз. Так, авторы творческой работы сошлись на одном — назвать ее "Лицо войны".
 
В Николаевской области командир военной части организовал схему кражи топлива - ФОТО Премьер Канады попал в аварию в Калифорнии В Пхенчхане первые спортсмены сегодня получат победные медали В Бельгии на акции протестов вышли сотрудники пенитенциарных служб
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив