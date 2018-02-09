17:14 09.02.2018 | Политика | Новости
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Шульц отказался от должности главы МИД Германии

Представитель немецких социал-демократов Мартин Шульц не захотел переходить на должность министра иностранных дел в новом правительстве Германии.

Шульц отказался от должности главы МИД Германии

Об этом сообщает Die Welt.

Причиной такого поступка он объяснил тем, что внутрипартийные дискуссии вокруг его кандидатуры являются угрозой успешному принятию коалиционного соглашения на партийном съезде СДПГ.

"Я заявляю об отказе присоединиться к федеральному правительству и в то же время надеюсь, что это закончит кадровые дебаты в СДПГ", — рассказал Шульц.

Также Шульц добавил, что необходимо политику создавать ради людей этой страны. Поэтому, его личные амбиции стоят ниже интересов партии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза согласовали коалиционное соглашение. Стороны подписали соглашение о создании нового коалиционного правительства.

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