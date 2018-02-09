02:00 09.02.2018 | Политика | Новости
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Президент Азербайджана назвал основной приоритет политики на будущее

Стратегической целью Баку остается так называемое "возвращение" Еревана.

Президент Азербайджана назвал основной приоритет политики на будущее

Об этом на съезде правящей партии "Йени Азербайджан" заявил президент страны Ильхам Алиев. По информации местного издания haqqin.az, таким образом страна поддержит свои национальные особенности.

Как утверждает президент, историческими землями Азербайджана являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча. Он также отметил, что в будущем Азербайджан должен быть более активным в вопросе "возвращения" Еревана.

"Потому что Ереван - это наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуть эти земли. Это - наша политическая и стратегическая цель, и мы поэтапно должны приближаться к этой цели", - добавил Алиев.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Азербайджане коалиция оппозиционных сил заявила о бойкоте внеочередных президентских выборов, которые президент Ильхам Алиев перенес на 11 апреля.

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