Порошенко призвал Австрию признать Голодомор в Украине

Глава украинского государства во время встречи призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа. Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко также отметил солидарность Австрии в поддержке украинских усилий по противодействию российской агрессии.

Он также поблагодарил власти страны за помощь в преодолении гуманитарных последствий этой агрессии. Вместе с тем обе стороны согласились с важностью санкций против Российской Федерации.

По информации пресс-службы, Порошенко проинформировал о ситуации на Донбассе в результате российской агрессии, а Вольфганг Соботка отметил реформы, которые проводит украинская власть. Также собеседники отметили важность укрепления межпарламентского диалога между двумя странами, и президент Украины пригласил председателя Национального совета Австрии посетить Украину.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Австрии Александер Ван дер Беллен намерен посетить Украину в марте текущего года. Он принял приглашение и пообещал приехать Киев с визитом весной. Об этом в четверг, 8 февраля, во время своего выступления после встречи с главой Австрии, сообщил президент Украины Петр Порошенко.