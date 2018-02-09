Порошенко одобрил закон об усилении мер противодействия информационной агрессии РФ

Об этом передает пресс-служба АП.

СНБО направило сам проект президенту еще 26 января, теперь же он вступает в полную силу. Это означает, что любые информационные "вбросы" или фейковые новости, которые будут угрожать национальной безопасности страны будут блокироваться. Кроме того, будут определены порталы и группы в социальных сетях, деятельность которых также будет ограничено ввиду их пророссийского направления деятельности.

Отдельно будет проводится контроль за распространением контента украинских СМИ на временно оккупированные территории ОРДЛО.

"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно СНБО утвердил оборонный заказ на ближайшие три года.