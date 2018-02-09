Польша поддерживает сохранение санкций против РФ

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава планирует сохранить санкции, введенные Европейским союзом против России.
Об этом Польши польский министр во время встречи договорился с высоким представителем ЕС по вопросам иностранных дел Федерикой Могерини, передает Polskie Radio.
По словам министра, Россия продолжает игнорировать нормы международного права. В таком случае, санкции против России необходимы, пока Россия не учтет международные права.
Чапутович добавил, что разговор касался также поддержки для Украины. Он добавил, что Федерика Могерини вскоре собирается поехать в Киев. По словам польского министра, это очень хорошее решение.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидеры Евросоюза намерены одобрить продление еще на полгода экономических санкций блока в отношении России. Данные санкции были ранее наложены по причине российской аннексии Крыма и поддержки Россией террористов на востоке Украины.