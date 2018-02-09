Польша поддерживает сохранение санкций против РФ

Об этом Польши польский министр во время встречи договорился с высоким представителем ЕС по вопросам иностранных дел Федерикой Могерини, передает Polskie Radio.

По словам министра, Россия продолжает игнорировать нормы международного права. В таком случае, санкции против России необходимы, пока Россия не учтет международные права.

Чапутович добавил, что разговор касался также поддержки для Украины. Он добавил, что Федерика Могерини вскоре собирается поехать в Киев. По словам польского министра, это очень хорошее решение.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидеры Евросоюза намерены одобрить продление еще на полгода экономических санкций блока в отношении России. Данные санкции были ранее наложены по причине российской аннексии Крыма и поддержки Россией террористов на востоке Украины.