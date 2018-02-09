16:55 09.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Макрон заявил, что реализация Минских соглашений зашла в тупик

Глава государства Франции Эммануэль Макрон глубоко убежден, что реализация Минских договоренностей зашла в тупик и сейчас необходимо принять активные меры для улучшения ситуации. Соответствующие заявление лидер страны сделал в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Макрон заявил, что реализация Минских соглашений зашла в тупик

Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Как отмечается, кризис на Донбассе усугубился, а реализация договоренностей, достигнутых в Минске, полностью никто не поддерживает. В связи с этим Макрон подчеркнул необходимость принятия конкретных мер по разрешению ситуации и облегчению страданий народа, консолидации прекращения огня и немедленного осуществления гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией.

Также в сообщении сказано, что Эммануэль Макрон принял приглашение посетить Россию в мае для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Напомоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", австрийская сторона будет и дальше помогать Киеву в его противостоянии российской агрессии, поддерживать страну на международном уровне, а также продолжать усиливать гуманитарную помощь, особенно это касается специальных лекарственных препаратов.

Сам Беллен уверен, что для Украине не стоит отказываться от Минских соглашений, так как это единственный путь для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

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