Госкино ввело новые запреты на российские фильмы

Как отметили в ведомстве, общее количество фильмов производства Российской Федерации, которые прошли Экспертную комиссию по вопросам распространения и демонстрирования Госкино, составляет 48 названий, из них запрещено 22 фильма.

Ранее в 2017 году были выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины шести российских фильмов.

Всего за прошлый год государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины получили 302 фильма.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бурно обсуждаемая книга журналиста Майкла Вулфа о президенте США Дональде Трампе станет основой телесериала.