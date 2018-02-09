15:54 09.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Госкино ввело новые запреты на российские фильмы

В Украине запретили показ 22 российских фильмов и разрешили прокат 6 российских кинолент в кинотеатрах в 2017 году. Об этом сообщили в Государственном агентстве по вопросам кино.

Госкино ввело новые запреты на российские фильмы

Как отметили в ведомстве, общее количество фильмов производства Российской Федерации, которые прошли Экспертную комиссию по вопросам распространения и демонстрирования Госкино, составляет 48 названий, из них запрещено 22 фильма.

Ранее в 2017 году были выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины шести российских фильмов.

Всего за прошлый год государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины получили 302 фильма.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бурно обсуждаемая книга журналиста Майкла Вулфа о президенте США Дональде Трампе станет основой телесериала.

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