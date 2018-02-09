Дональд Трамп подписал закон о бюджете США

Об этом президент США сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщил Трамп в своем посте, теперь Америка будет намного сильнее, чем когда-либо раньше.

"Мы любим нашу армию и нуждаемся в ней, мы дали ей все и даже больше. Это случилось впервые за долгое время. Также это означает рабочие места, рабочие места и еще раз рабочие места!", – написал Трамп.

Известно, что соответствующий документ поступил на подписание лидера страны после того, как его приняли Сенат и Палата представителей Конгресса США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", палата представителей США приняла новый временный бюджет до 23 марта. В отсутствие этого законодательства существующее финансирование закончится 8 февраля 2018 года.