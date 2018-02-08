12:30 08.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Закон о реинтеграции Донбасса отправили на подпись Порошенко

Спикер парламента Андрей Парубий подписал принятый ранее парламентом закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". 

Закон о реинтеграции Донбасса отправили на подпись Порошенко

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

По состоянию на четверг, восьмое февраля, законопроект 8.02.2018 будет направлен на подпись президенту.

Напомним, как сообьщал ранее "УРА-Информ", руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко глубоко убежден, что законопроект о реинтеграции Донбасса полностью нарушает минские соглашения. Также по мнению главы ДНР, украинское государство показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта.

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