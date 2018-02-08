00:30 08.02.2018 | Политика | Новости
100185992:Polishuk

В Вашингтоне площадь перед российским посольством назвали в честь Немцова

Городской совет Вашингтона официально утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством Российской Федерации имени убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.

В Вашингтоне площадь перед российским посольством назвали в честь Немцова

Решение принято единогласно в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539. Временный закон уже вступил в силу.

Об этом в среду, 7 февраля в своем Twitter сообщил председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший. Он также добавил что торжественная церемония открытия площади состоится 27 февраля, в третью годовщину со дня убийства политика.

Напомним, бывший вице-премьер России и критик Владимира Путина Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Его убийство вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международного сообщества к положению российских оппозиционеров.

Как сообщал УРА-Информ, 9 января на первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

Поделиться
Читайте также:
 
Суд разрешил начать досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и Тоцкого - ГПУ Польская оппозиция готовит альтернативу закону об ИНП Циклон принесет в Украину сильные осадки В четверг Гройсмана ждут во Львове
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив