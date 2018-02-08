В Вашингтоне площадь перед российским посольством назвали в честь Немцова

Решение принято единогласно в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539. Временный закон уже вступил в силу.

Об этом в среду, 7 февраля в своем Twitter сообщил председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший. Он также добавил что торжественная церемония открытия площади состоится 27 февраля, в третью годовщину со дня убийства политика.

Напомним, бывший вице-премьер России и критик Владимира Путина Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Его убийство вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международного сообщества к положению российских оппозиционеров.

Как сообщал УРА-Информ, 9 января на первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.