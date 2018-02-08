06:00 08.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В четверг Гройсмана ждут во Львове

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг, 8 февраля, намерен отправится в о Львов.

В четверг Гройсмана ждут во Львове

По предварительным данным, премьер встретится со студентами Украинского католического университета. Как сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, глава государства также намерен посетить Львовский перинатальный центр, где проводят ремонтные работы, а потом проведет встречу с представителями львовского бизнеса.

Напомним, Кабинет министров Украины в среду, 7 февраля, на заседании утвердил программу государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Как сообщал УРА-Информ, программа предполагает удешевление кредитов под строительство ферм и животноводческих комплексов или на компенсацию части собственных средств производителей, направленных на строительство.

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