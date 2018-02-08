В четверг Гройсмана ждут во Львове

По предварительным данным, премьер встретится со студентами Украинского католического университета. Как сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, глава государства также намерен посетить Львовский перинатальный центр, где проводят ремонтные работы, а потом проведет встречу с представителями львовского бизнеса.

Напомним, Кабинет министров Украины в среду, 7 февраля, на заседании утвердил программу государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Как сообщал УРА-Информ, программа предполагает удешевление кредитов под строительство ферм и животноводческих комплексов или на компенсацию части собственных средств производителей, направленных на строительство.