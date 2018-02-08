09:16 08.02.2018 | Политика | Новости
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Стала известна дата президентских выборов в Венесуэле

Глава Национального избирательного совета страны Тибисай Лусена заявил, что президентские выборы в Венесуэле состоятся 22 апреля 2018. Об этом сообщает The Associated Press.

Стала известна дата президентских выборов в Венесуэле

Отмечается, что накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро, который баллотируется на повторный президентский срок, объявил о достижении соглашения с оппозицией в результате переговоров в Доминиканской республике. Так, дату выборов согласовали на 22 апреля.

Вместе с тем, оппозиция пока не поставила подпись под соглашением, потребовав дополнительное время для его изучения.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинская делегация планирует поднять на апрельской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы вопрос нелегитимности выборов президента России на территории Крыма.

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