Рада ввела уголовную ответственность за склонение к самоубийству

За закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс (относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства)" отдали свои голоса 229 народных депутатов. Как сказано на сайте парламента, документ устанавливает ответственность за любое содействие лицу в совершении самоубийства или попытки самоубийства.

При этом в новой редакции закона так указано, что доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, систематического унижения его человеческого достоинства или систематического противоправного принуждения к действиям, которые противоречат его воле, склонение к самоубийству, а также других действий, способствующих совершению самоубийства, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал новый закон Украины "О приватизации". На странице портала говорится, что в законе прописаны новые правила для упрощения предпринимательской деятельности, а также прозрачность проведения всех процедур на пути передачи национальных предприятий в частные руки.