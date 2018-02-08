07:59 08.02.2018 | Политика | Новости
100186002:Polishuk

Польша требует от России вернуть обломки Ту-154М

Польша не видит оснований для дальнейшего содержания Россией обломков президентского самолета Ту-154М.

Польша требует от России вернуть обломки Ту-154М

Министерство иностранных дел страны требует, что бы Россия вернула обломки самолета. Об этом в среду вечером, 7 февраля, на встрече с послом РФ Сергеем Андреевым заявил глава польского дипломатического ведомства Яцек Чапутович.

Как сообщает

пресс-службы МИД Польши, Чапутович также отметил, что Польша также ожидает от российской стороны обеспечения свободного доступа к месту катастрофы и оказания содействия в построении памятника жертвам.

Напомним, в начале января эксперт подкомиссии Министерства национальной обороны по делам повторного исследования авиакатастрофы 10 апреля 2010 Франк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося в Смоленске, было уничтожено в результате внутреннего взрыва.

Как сообщал УРА-Информ, министр обороны Польши Антони Мацеревич 11 декабря заявил, что во время работы комиссии по расследованию Смоленской авиакатастрофы были найдены доказательства, указывающие на два взрыва на борту президентского самолета ТУ-154М.

Поделиться
Читайте также:
 
Парламент Израиля рассмотрит законопроект о признании Голодомора в Украине Сытник заявил об угрозе срыва э-декларирования в Украине В Италии на заводе химических отходов прогремел взрыв - ВИДЕО В центре Берлина горел пятизвездочный отель - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив