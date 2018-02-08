Омелян анонсировал запуск полетов Ryanair в Украину в 2018

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам министра, в стране должны быть дешевые авиаперевозчики и высокий уровень конкуренции на этом рынке.

Так, с 1 февраля аэропорту "Борисполь" действует новая программа предоставления скидок для обслуживаемых там авиакомпаний. Как утверждает Омелян, эта система разработана исключительно для удовлетворения требований Ryanair. Также компания устанавливает равные правила игры для всех авиакомпаний, в том числе для лоукостеров.

Омелян также добавил, что Украина идет в тренде европейского рынка, когда сегмент бюджетных авиаперевозок растет, а классические авиакомпании должны менять свою политику.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", международный аэропорт "Киев" опубликовал рейтинг наиболее популярных рейсов среди украинских пассажиров. В течении прошлого года услугами столичного аэропорта "Киев" воспользовались 155 тыс пассажиров.