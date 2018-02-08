О чем говорили Курц и Порошенко в Вене

Об этом передает заявил сам глава австрийского правительства. По его словам, Вена будет не только предоставлять гуманитарную поддержку жителям и переселенцам Донбасса, но и готова принимать активное участие в реализации проекта введения миротворческой миссии на востоке страны.

Курц заверил Порошенко, что со стороны федерального правительства Киев может рассчитывать на любую помощь в любое время. Канцлер также напомнил о возможности восстановления диалога в формате "нормандской четверки" и активизации работы Трехсторонней контактной группы, особенно в вопросе освобождения военнопленных. По его мнению, это значительно ускорит процесс урегулировании конфликта.

Ранее президент страны Александер Ван дер Беллен заявил, что Австрия не намерена снимать санкции с России.

"Я готов уже сегодня выразить нашу полную поддержку в осуществлении такого проекта", - резюмирует Курц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Австрия предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму в пять млн евро в 2017 году.