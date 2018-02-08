О чем говорили Курц и Порошенко в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц готов оказывать всевозможную поддержку для урегулирования ситуации на востоке Украины.
Об этом передает заявил сам глава австрийского правительства. По его словам, Вена будет не только предоставлять гуманитарную поддержку жителям и переселенцам Донбасса, но и готова принимать активное участие в реализации проекта введения миротворческой миссии на востоке страны.
Курц заверил Порошенко, что со стороны федерального правительства Киев может рассчитывать на любую помощь в любое время. Канцлер также напомнил о возможности восстановления диалога в формате "нормандской четверки" и активизации работы Трехсторонней контактной группы, особенно в вопросе освобождения военнопленных. По его мнению, это значительно ускорит процесс урегулировании конфликта.
Ранее президент страны Александер Ван дер Беллен заявил, что Австрия не намерена снимать санкции с России.
"Я готов уже сегодня выразить нашу полную поддержку в осуществлении такого проекта", - резюмирует Курц.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Австрия предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму в пять млн евро в 2017 году.