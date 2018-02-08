На производство дорожной техники правительство выделяет 500 миллионов - МЭРТ

Ремонт украинских дорог требует много различной дорожной техники, поэтому поступило предложение выделить 500 млн гривен на поддержку предприятий дорожно-строительного машиностроения от Министерства экономического развития и торговли Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЭРТ.
По информации ведомства, Украина имеет производственные мощности, по меньшей мере, для 15 групп такого оборудования. Однако, как известно, предприятия дорожного строительства берут кредиты для покупки большого количества дорожно-строительной техники.
Поэтому государство будет компенсировать стоимость дорожно-строительной техники, в том числе и проценты по кредитам на ее приобретение.
"Поддержка в виде частичной компенсации стоимости или процентов по кредитам именно для украинской продукции увеличит ее конкурентные преимущества относительно импортных аналогов ", - говорится в сообщении.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Фошань китайской южной провинции Гуандун в результате обрушения участка автомобильной дороги погибло восемь человек.