На производство дорожной техники правительство выделяет 500 миллионов - МЭРТ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЭРТ.

По информации ведомства, Украина имеет производственные мощности, по меньшей мере, для 15 групп такого оборудования. Однако, как известно, предприятия дорожного строительства берут кредиты для покупки большого количества дорожно-строительной техники.

Поэтому государство будет компенсировать стоимость дорожно-строительной техники, в том числе и проценты по кредитам на ее приобретение.

"Поддержка в виде частичной компенсации стоимости или процентов по кредитам именно для украинской продукции увеличит ее конкурентные преимущества относительно импортных аналогов ", - говорится в сообщении.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Фошань китайской южной провинции Гуандун в результате обрушения участка автомобильной дороги погибло восемь человек.