14:16 08.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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На производство дорожной техники правительство выделяет 500 миллионов - МЭРТ

Ремонт украинских дорог требует много различной дорожной техники, поэтому поступило предложение выделить 500 млн гривен на поддержку предприятий дорожно-строительного машиностроения от Министерства экономического развития и торговли Украины.

На производство дорожной техники правительство выделяет 500 миллионов - МЭРТ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЭРТ.

По информации ведомства, Украина имеет производственные мощности, по меньшей мере, для 15 групп такого оборудования. Однако, как известно, предприятия дорожного строительства берут кредиты для покупки большого количества дорожно-строительной техники.

Поэтому государство будет компенсировать стоимость дорожно-строительной техники, в том числе и проценты по кредитам на ее приобретение.

"Поддержка в виде частичной компенсации стоимости или процентов по кредитам именно для украинской продукции увеличит ее конкурентные преимущества относительно импортных аналогов ", - говорится в сообщении.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Фошань китайской южной провинции Гуандун в результате обрушения участка автомобильной дороги погибло восемь человек.

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