На молитвенный завтрак к Трампу отправились более 50 украинцев

Все они отправились в Вашингтон на Национальный молитвенный завтрак с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом в четверг, 8 февраля, в кулуарах парламента журналистам сообщил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

По его словам, в частности, на завтрак к Трампу отправились председатель фракции БПП Артур Герасимов. В то же время в "Народном фронте" сообщили, что на молитвенный завтрак отправились три члена этой фракции.

Таким образом, в этом году мероприятие также должны посетить представители "Батькивщины" Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Григорий Немыря, представители фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, Павел Унгурян, члены БПП Артур Герасимов, Максим Ефимов, Андрей Павленко, а также другие народные депутаты Украины.

Кроме того, ожидается участие министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, директора департамента по делам религий Минкультуры Андрея Юраша.

На следующее утро, в пятницу должна состояться традиционная украинская часть молитвенного завтрака, где соберутся отдельно представители украинской и ряда европейских делегаций, а также представители правительства и Конгресса США.

Вместе с тем лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко сегодня утром потребовал от председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия опубликовать в парламентской газете "Голос Украины" фамилии народных депутатов, которые поехали на молитвенный завтрак в США и отсутствуют на пленарных заседаниях парламента.

Он также предложил высчитать у отсутствующих депутатов часть зарплаты, отметил, что понимает - им зарплата до лампочки, если они по сто тысяч долларов платят за завтраки и за фотографии с американскими конгрессменами.

Напомним, как сообщал УРА-Информь, депутаты Государственной думы России не поедут в Соединенные Штаты Америки на традиционный молитвенный завтрак у президенту США, который состоится 8 февраля. Российские политики отказались от поездки из-за внесения руководства нижней палаты российского парламента и членов правительства РФ в "кремлевский доклад".