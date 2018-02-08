08:41 08.02.2018 | Политика | Новости
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КНДР не будет вести диалог с США в ходе Олимпиады

Корейская Народно-Демократическая Республика не собирается идти на контакт и вести каких-либо переговоров с представителями США в ходе предстоящих зимних Олимпийских игр.

КНДР не будет вести диалог с США в ходе Олимпиады

Об этом сообщает агентство ЦТАК.

В КНДР заявили, что никогда не выпрашивали переговоров с США и не подобных действий делать никто не будет.

Ранее стало известно, что КНДР отправит на церемонию открытия Олимпиады делегацию во главе с председателем президиума Верховного народного собрания Ким Ен Намом. Он будет находиться в Южной Корее с 9 по 11 февраля.

Делегацию же США на торжественной церемонии открытия Игр, как сообщала пресс-служба Белого дома, возглавит вице-президент Майкл Пенс, который также должен нанести официальный визит в Сеул.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Северной Кореи. Под них попали 16 человек, шесть морских судов, девять физических лиц, работающих в России, Китае и Абхазии, а также северокорейское Министерство нефти. Санкции введены в связи с продлением Северной Кореей ядерной программы.

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